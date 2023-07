Urla e minacce alla stazione: la lite furibonda genera il caos. Interviene anche il sindaco

Castelfiorentino, 12 luglio 2023 – Urla, minacce e sguardi di sfida. Un diverbio molto acceso che stavolta, per fortuna, non è sfociato in una vera e propria rissa. Forse anche perché sul posto è intervenuto prontamente il sindaco, Alessio Falorni, avvertito dal titolare di un negozio che ha assistito alla scena.

L’ennesima lite tra persone extracomunitarie si è consumata lunedì sera, intorno alle 21.30, sempre nei pressi della stazione di Castelfiorentino, una zona diventata ormai tristemente nota perché teatro di episodi di violenza e spaccio.

A fronteggiarsi, la scorsa sera, due persone ’conosciute’ nella comunità castellana. "Per uno dei due, in particolare – racconta lo stesso sindaco – è stato emesso anche un decreto di espulsione dall’Italia, ma purtroppo è ancora qui, a Castelfiorentino.

È una persona che già in passato si è resa protagonista di atti violenti, anche nei confronti di un mio assessore. Come sindaco ho fatto di tutto per cercare di farlo allontanare dal territorio comunale.

Ma soltanto un giudice ha il potere di farlo". Tornando all’episodio di lunedì sera, il sindaco, che è arrivato quando l’alterco era ancora in corso, racconta: "I due si urlavano contro, ma a distanza, e non sono arrivati alle mani. Non conosco i motivi del litigio. In questa occasione direi che è andata bene, ma capisco lo stato d’animo di chi abita o ha una attività vicino alla stazione.

Episodi di questo tipo si verificano con una certa frequenza. Sono io il primo a denunciare il problema. L’ho fatto presente al Prefetto chiedendo anche la possibilità di avere più forze dell’ordine sul territorio".

I carabinieri anche l’altra sera sono intervenuti, ma giunti sul posto dei due contendenti non c’era più traccia. Falorni nei giorni scorsi ha emesso anche un’ordinanza che punta in qualche modo a contenere il fenomeno.

Una sorta di pugno di ferro nei confronti di chi crea problemi. Dal 3 luglio al 31 dicembre, nel centro storico alto e basso di Castelfiorentino e nelle zone attigue alla stazione (comprese anche le gradinate delle chiese e del palazzo comunale) è vietato sedersi, sdraiarsi o dormire sul suolo pubblico o nelle aree ad uso pubblico o aperte al pubblico passaggio.

"Purtroppo – aggiunge Falorni – sono consapevole che non si tratti di un provvedimento risolutivo per togliere dalla circolazione quei personaggi che rovinano l’immagine di quella zona e del nostro paese".

Irene Puccioni