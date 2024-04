Lite Pd-Italia Viva, salta l’alleanza. Maestrelli: "Pronta a candidarmi"

Forse nessuno più credeva in un accordo con il Pd, ma la scelta di Italia Viva di mettere sulla bilancia un nuovo candidato sposta gli equilibri delle amministrative a Empoli. Maria Grazia Maestrelli, consigliera regionale di Parità della Toscana, sarà la quinta candidata a sindaco per Iv. La decisione, arrivata nella giornata di martedì, non è ancora ufficiale, ma i giochi sembrano fatti. La candidatura nasce dopo la rottura tra i renziani e la coalizione di Alessio Mantellassi. Da Iv fanno sapere che "non ci hanno voluto" e che il muro contro muro sarebbe nato proprio tra vecchi alleati: "C’era la disponibilità – spiega Pini – di Mantellassi e di SI, ma non di Azione. Ci hanno visto come un intruso, essendo una forza che si rivolgeva alla stessa tipologia di elettorato. Forse ha pesato qualche indicazione nazionale". Così al veto sull’uso del simbolo, i renziani hanno reagito sbattendo la porta: "Non ci hanno accolto come forza politica – spiega Maestrelli – ma solo come nomi. A noi non bastava esserci in modo nascosto". Secondo Pini la responsabilità sarebbe comunque di Mantellassi: "Doveva decidere se eravamo o meno una opportunità". E proprio la "debolezza" di Mantellassi, spiega Maestrelli, "è quello che ci fa più paura sul suo futuro ruolo come sindaco". Da via Fabiani filtra un’altra versione: è stato l’atteggiamento di Iv a far saltare la trattativa. I renziani comunque non sciolgono le riserve, ma sembrano solo formalità: "Non chiudiamo le porte, ma la candidatura è pronta. Sentiamo di avere la forza politica per correre da soli. Nei prossimi giorni formalizzeremo il tutto".

Iv svela di "aver dialogato anche con Campinoti, ma le forze che lo sostengono sono incompatibili con noi" e di voler rappresentare una fetta di empolesi "da posizione autonoma": "Sarà difficile esprimere un sindaco, ma siamo radicati su questo territorio". Maestrelli è stata consigliera comunale della DC tra il 1970 e il 1990 e nel 2017 nominata dal Ministero del lavoro consigliera di Parità della regione Toscana, dopo aver ottenuto dal 1995 l’incarico a livello provinciale, vantando una lunga esperienza nel supporto alle lavoratrici vittime di discriminazioni. E proprio intorno alle donne nasce la sua candidatura: "In una città come Empoli non c’era una candidatura femminile. Barnini non è riuscita a capire i bisogni e cosa cambia nella società". Mentre a Empoli Iv corre da sola, a Capraia e Limite il partito ha annunciato il sostegno al dem Alessandro Giunti.

Giovanni Mennillo