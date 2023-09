"Liquidala, bravo". E scatta l’affare. Al cellulare le strategie dei fallimenti

di Carlo Baroni

FUCECCHIO

Un’inchiesta che parla di società piene di debiti intestate a teste di legno e poi svuotate. E parla di una regia, secondo l’accusa in uno studio di consulenza di Fucecchio, e di accordi su come alterare i bilanci e le scritture contabili. I finanzieri ascoltavano tutto. "Occorre muoversi perché poi ci troviamo con l’ipoteca dell’Agenzia delle Entrate sopra, capito?". Lui, si apprende, Fabrizio Masoni, 54 anni, consulente con studio a Fucecchio – finito in custodia cautelare in carcere – come gli altri indagati parlava. Le fiamme gialle di Firenze, però, "origliavano" mosse e operazioni. Così come pedinavano e tendevano l’orecchio ai suoi collaboratori, con particolare riguardo alle telefonate coi soggetti che gli inquirenti hanno definito i prestanome di professione. Prestanome al punto che, nelle indagini, gli inquirenti si sono anche imbattuti nella costruzione del falso incidente dell’amministratore compiacente per non farlo essere presente agli incontri coi curatori fallimentari: sarebbe emersa la sua incapacità di amministrare le società. Un lavoro imponente di pedinamenti, osservazioni e intercettazioni, quello svolto la guardia di finanza di Firenze – coordinata dal pm Christine von Borries – per far emergere i meccanismi fraudolenti del sistema dei fallimenti pilotati al cui timone, per la procura, c’era Masoni quale dispensiere di vere e proprie ricette. Si parla di soldi. E di bilanci da sistemare a seconda delle necessità del momento. Strategie per arrivare al risultato o per difendersi al meglio: "Liquidala bravo, bellissima idea". Masoni, secondo quanto ricostruito, avrebbe suggerito a clienti titolari di aziende in crisi, anche indebitate con l’Erario, modelli di evasione fiscale e avrebbe fornito loro nominativi di amministratori compiacenti. Alle aziende, secondo le indagini, si presentava come consulente esperto in ristrutturazioni aziendali. In alcuni casi, le società – è stato spiegato – restavano inattive e venivano svuotate dei propri asset principali, in altri continuavano ad operare gestite dai vecchi proprietari, e in altri ancora venivano utilizzate solo per emettere fatture e far circolare denaro tra le varie società di famiglia. Nella mole di conversazioni ascoltate, tuttavia, ce ne sono alcune che avrebbero evidenziato agli inquirenti il fatto che Masoni svolgeva senza nessun titolo la professione di commercialista. Un’inchiesta, questa, che vede complessivamente 22 indagati. Quattro sono ai domiciliari: Luca Battaglini, 67 anni di Pontedera, Sandro Terreni, 49 anni, residente a Fucecchio, Bruno Morabito, 72 anni ed Elena Buiese, 60 anni, imprenditori commerciali a Reggio Calabria.