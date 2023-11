L’insolito destino. Anime opposte sull’isola deserta

CASTELFIORENTINO

Saranno Euridice Axen e Giuseppe Zeno ad inaugurare domani sera alle 21 la stagione di prosa al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. "Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto" è il titolo dell’adattamento contemporaneo della sceneggiatura del grande successo di Lina Wertmuller, una produzione Best Live, che i due attori porteranno in scena sul palco castellano con la regia di Marcello Cotugno. Il grande successo dell’originale cinematografico risiede nella sua capacità di assorbire lo spirito di un’epoca, di raccontare i contrasti sociali e politici con caparbia ironia, mettendo a nudo un intero sistema di pensiero nel quale il pubblico si è riconosciuto. Sulla base di questa idea, che all’epoca fece appassionare milioni di persone, in questo adattamento contemporaneo il contesto sociale e politico corrisponde alle dinamiche vissute al giorno d’oggi.

Rispetto agli anni ‘70, nonostante lo scenario sia molto cambiato, è possibile identificare chiaramente i nuovi contrasti, i poli opposti attorno ai quali si giocano due visioni del mondo. La miliardaria e il marinaio, questi personaggi rappresentano due mondi lontani, la cui percezione comune accentua gli elementi di contrasto. L’ignoranza crea paura; la paura, violenza. Ma grazie a un luogo vergine come l’isola, che costringe alla convivenza forzata al di fuori dei ruoli sociali e del contesto geopolitico e religioso, Raffaella (Euridice Axen) e Gennarino (Giuseppe Zeno) possono conoscersi e persino amarsi. Euridice Axen è figlia d’arte e molto conosciuta per aver recitato in alcune delle serie tv più famose come "Cento Vetrine", "Vivere", "R.I.S. Roma – Delitti imperfetti" e "Cugino & Cugino" al fianco di Giulio Scarpati e Nino Frassica, ma è anche sul palco in diverse commedie e al cinema, come nel cast di "Loro" di Paolo Sorrentino. Anche Giuseppe Zeno, dopo una serie di tournée teatrali in Sud America, è stato a sua volta protagonista sia sul grande che sul piccolo schermo interpretando vari ruoli.