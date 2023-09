Lineapelle Fucecchio: rilancio del rapporto tra le concerie ed i buyer asiatici

Il bilancio ufficiale conferma il successo. Lineapelle 102 ha ospitato 1.330 espositori e accolto un numero di operatori professionali in aumento del 25% rispetto all’edizione di settembre 2022: +26% i visitatori italiani, +22% quelli provenienti dall’estero, in arrivo da 109 Paesi, con un particolare dinamismo di quelli provenienti dalla Francia e da Cina, Giappone e Corea del Sud, a conferma del rassicurante ritorno in fiera dei buyer asiatici.

"Tutti i settori espositivi – commenta il presidente Gianni Russo – hanno dato prova di notevole vitalità. Creatività, capacità di coinvolgere e stimolare i vari operatori sono stati i punti di forza di un salone la cui leadership internazionale non può essere messa in discussione ed esce ancor più rafforzata dopo questa edizione". Lineapelle ha ribadito il valore della sinergia con Simac Tanning Tech (l’evento i con la più qualificata offerta di macchinari e tecnologie per le industrie conciaria, calzaturiera e pellettiera) svolto in concomitanza.