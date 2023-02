L’incendio a scuola è costato quasi 146mila euro

Il principio di incendio alla scuola primaria "Niccolò Machiavelli" è costato quasi 146.000 euro. L’episodo dello scorso 23 gennaio ha avuto con "presunta origine - spiega oggi l’amministrazione comunale, che ha riconosciuto il debito fuori bilancio - dal quadro elettrico principale collocato all’interno al piano mezzanino, creando una situazione di pericolo per gli alunni e il personale scolastico, tempestivamente evacuato, e comportando di conseguenza la successiva impossibilità di poter utilizzare i locali dell’intero plesso scolastico".

Al proseguimento delle attività didattiche si erano prestate per alcuni giorni la biblioteca comunale, la scuola di Montagnana e la secondaria di primo grado. Nell’immediato c’era stato l’intervento dei vigili del fuoco, seguito da una serie di accertamenti: verifica dell’impianto elettrico interno di tutto il plesso; sostituzione del quadro elettrico generale e dei sotto-quadri, oltre alle linee elettriche di alimentazione dal punto di fornitura; rifacimento delle linee elettriche di collegamento con gli altri quadri posti ad altri piani; ripristino dell’impianto di riscaldamento ed idraulico danneggiato; tinteggiatura dei locali con prodotti specifici; ulteriori verifiche e bonifica di tutti gli ambienti. Il tutto nel giro di pochissimi giorni. Ora la situazione è tornata nella normalità.

Del fatto, ha riferito in consiglio comunale anche il sindaco Alessio Mugnaini, che ha tenuto a ringraziare tutta la comunità scolastica che con comportamento esemplare ha agevolato le operazioni di evacuazione. Non ci sono stati problemi di sorta, ha assicurato, né per gli alunni né per il personale docente ed Ata.

A.C.