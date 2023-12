L’incanto del Natale e le musiche Disney. L’iniziativa scalda la città

Grandi atmosfere. Ora che il Natale è ormai alle porte, Fucecchio si veste a festa con tanti eventi che stanno accendendo il centro storico e le frazioni. Tra questi, gli spettacoli a cura dell’associazione Diapason, che oggi a partire dalle 17, darà vita a una serie di iniziative per festeggiare il centenario della Walt Disney Company. Dopo il successo di domenica scorsa, gli allievi dei corsi di danza porteranno in scena lo spettacolo liberamente tratto dal film di animazione ’The Nightmare before Christmas’ del celebre regista Tim Burton, nel trentesimo anniversario dalla sua uscita. A seguire, la Diapason’s street band accenderà la magia del Natale con spettacoli itineranti lungo le vie del centro storico.

Diapason nasce due anni fa da un’idea del professor Vincenzo Iacobelli, proponendo corsi di musica, canto e danza per allievi a partire dai 3 anni nella bellissima cornice del centro di aggregazione La Calamita, in piazza Salvo d’Acquisto. I corsi di musica e canto sono tenuti e diretti proprio dal professor Iacobelli, affiancato da musicisti diplomati, mentre i corsi di danza sono gestiti da Chiara e Federica Nardi, atlete Fids e tecniche pluriqualificate Coni.