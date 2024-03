L’impresa al femminile. In appena un anno perse quasi 80 aziende: "I gap? Ancora troppi"

Impresa femminile fa rima con resilienza. Ma i numeri non fanno sorridere. Tradotto: c’è ancora tanto da fare per eliminare il gender gap. Se l’imprenditoria femminile ha fatto registrare un segno meno in tutta la Città Metropolitana di Firenze, l’Empolese Valdelsa ha fatto registrare negli ultimi sei mesi del 2023 un decremento complessivo dell’1,9% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, superiore di quasi un punto percentuale a quello della media metropolitana. Sono 78 le imprese artigiane fondate o dirette da imprenditrici che hanno chiuso i battenti, in tutti gli undici Comuni dell’Unione. Questo è quanto si evince dagli ultimi dati elaborati da Cna, sulla base dei dati della Camera di Commercio.

La rilevazione si basa sui numeri relativi al secondo semestre dello scorso anno, messi a confronto con quelli dello stesso periodo del 2022. Per un quadro abbastanza variegato, per quanto si tratti quasi sempre di oscillazioni minime: la ’maglia nera’ va a Castelfiorentino, mentre Montespertoli si direbbe il Comune attualmente più incline alla crescita ’rosa’ dell’imprenditoria (nonché l’unico, insieme a Montelupo, ad aver fatto registrare un segno più). Il saldo montespertolese è positivo: l’ultimo censimento rilevava 284 imprese di matrice femminile, a fronte delle 281 dell’anno precedente (+1,1%). Raffronto lievemente positivo anche per il tessuto imprenditoriale femminile di Montelupo, da 264 a 265: l’oscillazione è minima, ma vale pur sempre un +0,4%. Resta invariata la situazione a Capraia e Limite: 111 a fine 2022, 111 anche a fine 2023. In tutte le altre realtà comunali si è invece assistito a un decremento più o meno marcato: a Vinci si è fermato a -0,8%, in quanto tre commercianti hanno chiuso i battenti nell’arco di dodici mesi (da 408 a 405). Quadro simile a quello di Fucecchio, dove l’imprenditoria in rosa è scesa da 565 a 560 unità (-0,9%) e a quello di Montaione, dove solo un’imprenditrice ha detto basta (per una chiusura che ha fatto scendere di un punto percentuale il totale).

Stessa percentuale di Empoli (da 1223 a 1211). Certaldo è invece passata da quota 349 a 343 (-1,8%). Diminuzione più significativa per Gambassi: alla fine hanno chiuso "solo" otto imprese, ma il salto da 138 a 130 costa oltre cinque punti percentuali. C’è poi Cerreto: da 279 a 260, per un -6,9%. E a chiudere, ecco Castello: -7,1%, con il valore degli ultimi sei mesi del 2022 (pari a 395) sceso a 367. Da un totale di 4113 aziende femminili, l’ultimo computo ne trova 4035. In attesa del prossimo. "Si tratta di dati che evidenziano come sia importante rilanciare e valorizzare l’occupazione femminile, sia attraverso il lavoro autonomo che attraverso quello subordinato – ha commentato Alberta Bagnoli, presidente di Cna Impresa Donna e imprenditrice empolese - occorre un impegno preciso del nostro Paese che possa condurre al superamento dei tanti ’gap’ legati al lavoro femminile. L’artigianato, la piccola impresa e l’attività professionale rappresentano una realtà che offre significative opportunità alle donne. Non mancano tuttavia le difficoltà: per promuovere l’auto-imprenditorialità sono necessari interventi ben calibrati, negli ambiti della conciliazione vita-lavoro e del welfare".