L’impegno per la qualità ambientale

Il Comune di Empoli aderisce al Green City Network, attività promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, per supportare le città italiane nella transizione ecologica e per sviluppare attività e interventi che hanno come obiettivi l’assicurare un’elevata qualità ambientale, l’utilizzo di risorse in modo efficiente e circolare, l’adozione di misure per contrastare il cambiamento climatico e la promozione dell’eco-innovazione, della green economy e il miglioramento della governance. "Parlarsi fra amministrazioni comunali ci consentirà di scambiarsi e comprendere le buone pratiche da mettere in atto per sviluppare azioni che mettano al centro la sostenibilità ambientale - sottolinea l’assessore all’Innovazione del Comune di Empoli, Antonio Ponzo Pellegrini - Ci permetterà di fare importanti valutazioni anche dal punto di vista degli iter amministrativi e della reale efficacia delle soluzioni che vengono proposte. Da sempre, l’attenzione alla sostenibilità è centrale per l’amministrazione: far parte di questo network siamo certi che ci consentirà

di avere opportunità concrete di cogliere nuovi spunti di azione

in questo ambito e ci inserirà in una rete nazionale forte di un ruolo strategico".