"L’iconico Barattolino è il nostro cavallo di battaglia"

“Il sorriso che nutre il futuro delle nuove generazioni”. Il purpose non cambia e non cambierà. Leonardo Bagnoli tiene a rimarcarlo, nelle vesti di presidente di Sammontana holding, ricordando anche gli investimenti compiuti per l’etica, per quella sostenibilità che passa anche dalla conquista delle certificazioni B Corp. "Da sempre, in questa frase, mettiamo il sorriso non solo come rimando al nostro marchio storico bensì come valore. Ora più che mai vogliamo che il consumatore sorrida ogni volta che mangia uno qualsiasi dei nostri 4mila prodotti, che sia un gelato, un croissant o una torta. Il consumatore deve avere un’unica reazione: sorridere perché il prodotto è buono e porta con sé la cura nella scelta delle materie prime, nella produzione. Con la nuova holding la missione diventa portare nel mondo prodotti fatti bene e che fanno bene, continuare a nutrire perché Sammontana vuole stare nei mercati alimentari – e non comprare aziende che fabbricano bulloni (sorride, ndr) –, pensando a tutti, anche a chi ha intolleranze alimentari. Porteremo avanti il nostro modello di business pensando a come vorremmo lasciare il mondo ai nostri figli e ai figli altrui, come ci hanno insegnato i nostri predecessori".

Dal passato al futuro, insomma, investendo sui prodotti in base alla risposta dei mercati – così diversi e diversificati, vedi Paesi Dach (Germania, Austria, Svizzera), Nord America e Francia –, ma conservando la propria identità. Come? Il Barattolino resterà il cavallo di battaglia, un prodotto iconico che ha cresciuto gli italiani per intere generazioni e che promette di fare altrettanto all’estero.

L’intramontabile classico, insomma, sarà un biglietto da visita irrinunciabile, "una garanzia – dicono l’ad Angelon e Bagnoli – per conquistare consumatori sempre più internazionali". Non resta che scoprire dove, quando e come. Non servirà troppa pazienza.