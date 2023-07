'Libro sinodale' di Pistoia: 400 fedeli impegnati a Vinci per le sfide del nuovo secolo

Famiglia, giovani, chi arriva in cerca di un orizzonte migliore, lavoro: le grandi sfide del nuovo secolo sono al centro del Sinodo della Diocesi di Pistoia, che riguarda anche le comunità parrocchiali di Vinci e del Limitese. La Diocesi stessa ha fornito l’anteprima del “Libro sinodale“ che verrà presentato martedì prossimo, 25 luglio. Si tratta di un documento politico, nel senso che analizza le vicende della vita pubblica, frutto del lavoro di una platea di 400 sinodali composta per almeno il 75 per cento da laici, proporzione che aumenta se si considerano le circa 2000 persone coinvolte, a vario titolo, in tutte le parrocchie della Diocesi.

Il prossimo 25 luglio, giorno di San Jacopo, il Vescovo monsignor Fausto Tardelli (nella foto) presenterà e consegnerà alla Diocesi la prima parte del “Libro sinodale”, testo contenente le proposizioni generate nelle varie assemblee territoriali, presentate in anteprima da don Cristiano d’Angelo, Vicario Generale diocesano, e da tre dei 14 membri della segreteria sinodale: don Luca Carlesi, Patrizia Beacci ed Edoardo Baroncelli. "Il Sinodo – sottolinea il Vicario, don Cristiano d’Angelo – ha rappresentato e rappresenta uno dei pochi momenti di ritrovo e di confronto dell’intera comunità dei nostri territori. Vedere la partecipazione attiva di oltre 2000 persone sintetizzata nelle proposizioni emerse dei 400 sinodali direttamente partecipanti ai lavori di assemblea, ha portato alla stesura di un documento che è politico nel senso che realmente analizza e indaga le vicende della vita pubblica. Un momento storico, a distanza di quasi 90 anni dall’ultimo Sinodo Diocesano, significativamente inserito nella solennità del Santo patrono della città e della Diocesi di Pistoia".

A.C.