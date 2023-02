Fino a maggio il martedì a Montelupo Fiorentino è il giorno dedicato ai bambini. In particolare il prossimo, dalle 17.30 alle 18.30, torna l’appuntamento con "I favolosi martedì del Mmab"che nell’occasione ha per tema "Matrioska, alla scoperta della bambola russa" ed è pensato per giovani partecipanti con un’età compresa fra i 6 e gli 11 anni. Sarà un pomeriggio con divertenti storie per far conoscere ai bambini le origini della matrioska, l’iconica bambola russa composta da una serie di bambole di forma uguale ma dimensioni decrescenti, da inserire l’una nell’altra come scatole cinesi.

Alla fine della lettura, i piccoli partecipanti potranno costruire il loro libro matrioska. Per informazioni telefonare allo 0571 159 0301 o scrivere a [email protected]