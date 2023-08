Libri con caratteri ingranditi, un aiuto per l’alunna ipovedente

Empoli, 13 agosto 2023 – La scuola in senso lato è, tra le tante cose, anche inclusione. Di fronte a studenti con disabilità è dovere di ogni istituto scolastico creare tutte quelle condizioni favorevoli per permettere di abbattere ogni tipo di barriera, sia fisica sia psicologica. In questo senso sta lavorando e si è mosso il liceo "Virgilio" di Empoli per una sua studentessa ipovedente che frequenta l’indirizzo linguistico. La ragazza ha problemi alla vista e ha difficoltà a leggere e quindi a studiare sui tradizionali libri scolastici adottati dagli insegnanti. La scuola empolese, diretta dalla professoressa Valeria Alberti, ha pertanto richiesto alla Città Metropolitana di provvedere all’affidamento del servizio di trascrizione parziale di alcuni libri di testo per l’alunna. Si tratta, in particolare, di quattro libri: uno per lo studio della lingua cinese e gli altri per lo studio della matematica. Gli uffici della Metrocittà hanno affidato l’operazione di "ingrandimento e trascrizione parziale" dei volumi alla specializzata Biblioteca Italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza, che, spiega la stessa ex provincia, "ha dimostrato di possedere l’esperienza necessaria allo svolgimento del servizio avendolo regolarmente eseguito, nell’anno 2022, sempre per la stessa studentessa".

Affidato l’incarico, la biblioteca realizzerà i volumi richiesti che verranno consegnati all’istituto superiore Virgilio per la giovane ipovedente. L’investimento, di poco più di 2.300 euro, permetterà di agevolare l’alunna nello studio delle materie.

La biblioteca Regina Margherita, istituita nel 1928, con sede, oggi, a Monza ogni anno trascrive e stampa (in braille, ingranditi, e in formato digitale) oltre 15mila titoli. Nell’ultimo anno scolastico sono più di 1.600 gli studenti con disabilità visive che si sono rivolti alla biblioteca monzese per richiedere i libri di testo. Oltre alle tantissime persone non vedenti e ipovedenti che richiedono, come in una normalissima biblioteca, il prestito di libri che vengono spediti in tutta Italia.

Da alcuni anni, inoltre, c’è stata un’impennata di richieste anche di trascrizioni di spartiti musicali in braille, con il prezioso contributo di musicisti non vedenti che aiutano nella “rielaborazione” dello spartito anche per i ciechi. La biblioteca lombarda è una vera e propria macchina della cultura con una tipografia interna che lavora senza sosta.