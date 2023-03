Libri e autori, otto incontri in biblioteca

CERRETO GUIDI

E’ tutto pronto alla biblioteca Emma Perodi di Cerreto Guidi per accogliere l’iniziativa "Incontri intorno ai libri. Appuntamenti con gli scrittori", una nuova rassegna culturale organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Biblioteca di Cerreto Guidi. Sono otto gli appuntamenti in cartellone che, a partire dal 7 marzo, proseguiranno fino al 5 maggio 2023. Ad aprire questa serie di incontri sarà martedì prossimo alle ore 21 la presentazione del libro "La Chiesa di fuori. Cinquanta anni di storia camminando verso il futuro". Oltre ai curatori del volume Mimma Scigliano e Fabrizio Mandorlini, interverranno Don Armando Zappolini, direttore della Caritas diocesana e Don Alessandro Locatelli, Parroco di Cerreto Guidi. Ad introdurre la serata sarà invece il Sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti. Nel libro sono raccontate e riportate storie, testimonianze, volti e immagini che hanno caratterizzato il trascorso di una associazione come la Caritas, capace negli anni di prendere posizioni forti e nette, anche contro la stessa Chiesa. Il secondo appuntamento in programma sarà venerdì 10 marzo, sempre alle 21, con "Radio Magia" di Valerio Aiolli. Per informazioni è possibile telefonare allo 0571 906219 o scrivere a [email protected]