Libertà di espressione sui social Studenti a lezione con l’avvocato

Quali linguaggi e canali di comunicazione vengono utilizzati, oggi, per garantire a ciascuno di noi di manifestare liberamente il proprio pensiero? Entro quali limiti e confini possiamo esprimerci, senza ledere i diritti del prossimo? Sono tematiche attuali quelle affrontate all’auditorium dell’Istituto “Enriques” di Castelfiorentino. Studenti a lezione di “Libertà di manifestazione del pensiero nei social network”, un appuntamento formativo speciale tenuto dall’avvocato Bruno Saetta. "Un tema di cittadinanza utile a tutti - ha ricordato il dirigente scolastico, Barbara Degl’Innocenti - complementare alle attività didattiche".

L’iniziativa (propedeutica al concorso riservato a studenti e giovani Anpi con scadenza al prossimo 24 marzo), si è tenuta nell’ambito della Festa della Toscana e rientra in un programma più vasto, collegato alla celebrazione della ricorrenza del 25 aprile. La libertà di espressione nei “social” è sicuramente uno dei temi “caldi” che interessano in modo particolare i giovani. Obiettivo della lezione "cercare di comprendere – ha sottolineato Saetta – quali differenze esistono tra vecchi media e media digitali nell’esercizio della libertà di espressione, come e perché hate speech e disinformazione sono fenomeni sociali". "Un tema importante – ha sottolineato il presidente del Consiglio Comunale, Gabriele Romei – che andrebbe affrontato trasversalmente".