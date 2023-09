Lezioni e corsi di formazione su parità di genere a Empoli: cosa fare contro odio e violenza

Un’indignazione senza confini per lo stupro di gruppo a Palermo. Una vicenda che ha turbato l’Italia intera e anche a Empoli il sindaco Brenda Barnini ha annunciato il proposito di intervenire attraverso professionisti contro l’odio e la violenza. Sul tema interviene anche Tiziana Bianconi, segretario della Lega di Empoli e Vinci: "Una vicenda estremamente delicata che ha riportato alla luce piaghe sociali, mai risolte e rilevanti, come il rapporto uomo-donna, ma anche il rapporto reale-virtuale, in un mondo che sembra si ostini a non capire". In questo quadro, la scuola riveste un ruolo fondamentale. "Il ministro dell’istruzione – continua Bianconi – ha annunciato un piano per portare il tema dell’educazione al genere tra i banchi. Sono previsti corsi di formazione specifica sulla parità di genere, sul rispetto dell’altro sesso. Un percorso che dovrà iniziare già a settembre con lezioni che saranno tenute da esperti del settore".

Secondo Bianconi, "il cortocircuito è sempre lo stesso ed è un cortocircuito culturale, non esclusivamente di stampo misogino, in cui domina la fruizione del porno e alla fine sono le donne, spesso anche le ragazzine, a pagarne le conseguenze, come dimostrano gli ultimi fatti di cronaca". Il problema è concreto anche sul territorio. "Anche nella nostra zona siamo di fronte a una movida talvolta in escandescenza – aggiunge Bianconi –, con il prevalere di locali dove i ragazzi hanno accesso solo all’alcool e i giovanissimi, insieme alle loro coetanee, rimangono col bicchiere o la bottiglia in mano visibilmente alterati tra urla e schiamazzi fino all’alba". Quale soluzione dunque? "Abituare i giovani ad affrontare un mondo di regole e a comprenderle è in realtà il passo genitoriale e sociale fondamentale per dare un futuro ai giovani – chiosa Bianconi –: i genitori devono tornare a fare i genitori e la scuola deve riacquistare la propria autorevolezza".