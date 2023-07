Lezione da astronauta Cinelli sale in cattedra per il premio Unesco "La scienza è di tutti"

E’ stata invitata da StartupItalia alla cerimonia di premiazione del prestigioso premio L’Oreal Paris Unesco ’For Women in Science’ in qualità di "inspiratrice nella scienza". E di esempi di determinazione, caparbietà, professionalità e competenza Ilaria Cinelli ne ha da vendere. La sua storia parla per lei: ingegnere biomedico di 37 anni e astronauta analogo, impegnata in missioni ’marziane’ sparse in tutto il mondo, Cinelli è partita da Montelupo Fiorentino per inseguire una carriera stellare in perenne ascesa. Un percorso che ha fatto tappa anche al Quirinale dove è stata ospitata da Sergio Mattarella. Una missione vera la sua, che guarda alla scienza ma anche e soprattutto alla parità di genere, un impegno che porta avanti come membro del board del network Space4Women creato dall’Ufficio Affari Esteri Spaziali dell’Onu. Donne e scienza, dunque. Un binomio possibile? Di questo ha parlato l’ex studentessa del liceo Pontormo e rappresentante europeo dell’Embs (la più grande associazione mondiale di ingegneri biomedici) al parterre di giovani e promettenti scienziate durante la premiazione.

Al museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, la brillante ricercatrice montelupina ha condiviso emozioni ed esperienze. "La scienza è tutta scoperta e esplorazione - ha dichiarato - Spero vivamente che più donne si impegnino attivamente in questo, sfruttando la loro missione di vita per dare il contributo più significativo al mondo". Cinelli da oltre 10 anni studia il cosmo; fra le poche donne civili con l’incarico di addestrare gli equipaggi di missioni aerospaziali, non si stanca mai di salire in cattedra e ispirare le giovani che nutrono il sogno e l’ambizione di una carriera in ambito scientifico. Il programma L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’ si spende per consentire a un numero sempre maggiore di giovani studiose di superare le difficoltà connesse all’avanzamento di carriera.

Promossa in collaborazione con la Commissione nazionale italiana per l’Unesco, l’iniziativa internazionale ha premiato negli anni 106 ricercatrici, supportando i loro progetti di ricerca e i loro studi nel nostro Paese. Nel panel di illustri professori universitari ed esperti scientifici italiani anche l’intervento di Cinelli. "Il premio - ha spiegato - consiste in un piccolo finanziamento per ricercatrici italiane per condurre una ricerca indipendente: hanno pieno potere di decidere come e dove utilizzare il budget. Nella ricerca, si è molto legati ai desideri del dipartimento o del superiore; un premio di questo genere facilita la crescita professionale e rafforza la leadership. Ho parlato appunto di leadership nel campo biomedico e spaziale. Ho augurato alle vincitrici di comprendere il proprio ruolo nel mondo e capire perché vogliono contribuire alla scienza. Può sembrare banale, ma è un viaggio introspettivo che va fatto mentre si matura professionalmente. Se lo si fa, si può trovare la propria missione di vita; altrimenti, si lavorerà per motivazioni di minore importanza (come il nome del datore di lavoro o alcuni benefici). Ma la scienza è condivisione. Il valore della scienza si evidenzia quando la si condivide con gli altri, che siano esperti o persone comuni. È un onore per me parlare di questi temi e condividere un momento così importante con le donne di scienza che stanno emergendo nel nostro Paese". Ylenia Cecchetti