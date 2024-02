L’ex consigliere dem sostiene Picchianti

Il consigliere comunale Rossella Costante del Gruppo Misto – dov’è entrata nei mesi scorsi dopo aver lasciato il Pd – annuncia sostegno al progetto del candidato sindaco per il centrodestra del comune di Fucecchio, Vittorio Picchianti. "Con Vittorio ho avuto modo nei giorni scorsi di parlare, confrontare e condividere – dice – . Ci sono idee chiare e, a mio avviso, giuste e condivise, che si definiranno con il contributo di tutti coloro che vorranno decidere insieme come far rinascere il nostro paese. In Vittorio e nel gruppo che lo appoggia si respira aria nuova, concretezza, intelligenza, trasparenza e passione". "L’unica che veramente fa compiere quei passi, senza ricerca altra alcuna se non il bene comune di Fucecchio – prosegue Costante –. Vittorio ha una non breve e intensa strada politica alle spalle, è realizzato professionalmente e personalmente, e così le persone a lui vicine. Nessuna ricerca di protagonismo o personalismi, né tantomeno di sedie da riempire o privilegi o sostentamenti da ingaggiare. La sola voglia comune di fare e cercare di fare il meglio per la nostra città. Con tutto il mio più grande augurio di riuscirci".