L’ex circolo di Lucignano rinasce Il turismo inclusivo avrà la sua sede

Tra meno di un anno sarà pronta la struttura per il turismo inclusivo. Il cantiere è avviato. Questo dicono le ultime ‘carte’ approvate dal Comune. E lo dicono anche i sopralluoghi. Ieri la giunta è intervenuta per precisare la tabella di marcia. Le operazioni di ristrutturazione dell’ex circolo di Lucignano sono entrate in una fase di ’avanzamento significativo’. Partito all’inizio di luglio, ’il cantiere prosegue a ritmo serrato, bruciando le tappe per dare presto nuova vita alla struttura’. La portata di questo progetto è stata evidente fin dalle fasi iniziali, quando la copertura dell’edificio è stata demolita e ricostruita.

Il sindaco Alessio Mugnaini e l’assessore al sociale Daniela Di Lorenzo, insieme ai tecnici responsabili dei lavori, hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere per valutare il completamento di questa prima fase delle opere. Il tetto, interamente ricostruito con travi di legno, sarà mantenuto a vista all’interno dell’edificio, conferendo un carattere completamente nuovo al piano superiore destinato, per buona parte, ad essere uno spazio di aggregazione a disposizione della comunità di Lucignano. "Su questo immobile era necessario intervenire tempestivamente perché a seguito del crollo di una porzione della copertura era diventato inutilizzabile. Per questo ci siamo mossi velocemente per trovare una soluzione e questo progetto innovativo e stimolante pensiamo possa essere davvero adatto a questo luogo. Il cantiere marcia spedito e contiamo di avere questi spazi pronti per l’inizio della primavera 2024", hanno spiegato il sindaco e l’assessore Di Lorenzo.

L’investimento complessivo per il recupero e la ristrutturazione dell’immobile ammonta a 290.000 euro. Questa somma è il frutto di un accordo congiunto tra il Comune e la Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno, che si è aggiudicata i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati a progetti socio-assistenziali innovativi. Difatti, il risultato finale di questo progetto sarà un’infrastruttura completamente rinnovata, destinata a diventare un polo di riferimento per il turismo accessibile, gestito interamente da persone con disabilità. L’ex circolo sarà appositamente attrezzato per accogliere turisti disabili che desiderano esplorare il territorio in modo autonomo e inclusivo.

Andrea Ciappi