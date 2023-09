Letture animate, laboratori creativi e EMPOLI Impressioni al Parco di Serravalle

EMPOLI

Impressioni di settembre nel segno della lettura. Continuano le iniziative promosse dalla biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ nei parchi e nelle piazze di Empoli, protagoniste anche la prossima settimana. La prima data da segnare in agenda è quella che riguarda "Sferruzza, sferruzza al Parco di Serravalle", attività rivolta agli adulti: lunedì 4 settembre, dalle 17.30 presso il Green Bar, le creative ‘sferruzzanti’ torneranno con tanti consigli preziosi sulla maglia, l’uncinetto e tutto l’universo del ‘ferri e filo’. Per partecipare gli interessati possono scrivere a [email protected] oppure chiamare lo 0571 757840. Per quanto riguarda più piccoli e ragazzi, sono numerose le proposte al Parco di Serravalle, arricchite dalla presenza del Punto prestito mobile con libri e albi illustrati da sfogliare e scoprire: si comincia lunedì 4 settembre alle 18 con L’Ora del Racconto, per bimbi dai 3 ai 9 anni. Il 7 settembre alle 17 spazio a Gli Scompaginati al Parco, dedicato a lettori dagli 11 ai 14 anni, mentre alle 17.30 sarà il momento de L’Ora del fare "L’Acchiappafoglie", laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 10 anni.