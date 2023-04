Lettura Vinciana ’Salvator Mundi’ Pittura e parole

VINCI

È partito il conto alla rovescia per la nuova edizione, la sessantaduesima, della lettura vinciana, momento più significativo delle Celebrazioni Leonardiane fin dal 1960, in programma sabato prossimo al Teatro di Vinci a partire dalle ore 10.30. La manifestazione di quest’anno, organizzata come sempre dal Comune di Vinci con il Centro internazionale di studi e documentazione Leonardo da Vinci, ha come titolo "Il Salvator Mundi saudita: novità sulla sua fortuna iconografica e una riconsiderazione". Ed avrà come ospite il professore Pietro Marani. Attualmente docente nella Scuola di perfezionamento in storia dell’arte dell’Università Cattolica di Milano, Marani è uno dei massimi esperti di Leonardo da Vinci. Già in collezione Cook e oggi in collezione saudita, il Salvator Mundi ha un altissimo valore devozionale a prescindere dalla sua attribuzione. Questo incontro è quindi l’occasione per una riconsiderazione del dipinto, riapparso sul mercato antiquario nel 2005 ed esposto alla National Gallery di Londra nel 2011-2012 come opera autografa di Leonardo. Quest’attribuzione ha dato luogo a infinite polemiche, molte delle quali non hanno, per la maggior parte, niente a che fare con la pittura in sé e la sua qualità, ma derivano dal prezzo esorbitante pagato durante i suoi recenti passaggi di proprietà.

L’enorme fortuna di questa iconografia, sicuramente messa a punto da Leonardo stesso, di cui sussistono i disegni preparatori ed una serie di dati documentari, è qui riconsiderata, con nuovi argomenti e confronti, insieme con una nuova valutazione delle critiche e delle posizioni degli studiosi a proposito delle parti eventualmente autografe e delle diverse attribuzioni proposte. La giornata di sabato sarà aperta, come di consueto, dal sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, dalla vice sindaco e assessore alla cultura Sara Iallorenzi e dalla direttrice della Biblioteca Leonardiana Roberta Barsanti. Terminata la Lettura verrà presentato anche il volume "Leonardo 1519-2019. Le iniziative patrocinate dal Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 dalla morte di Leonardo da Vinci", finanziato dalla commissione nazionale incaricata per le celebrazioni del 2019 in occasione del cinquecentesimo anno dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci.