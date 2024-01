Lettere su legno, tra amore e speranza

CASTELFIORENTINO

Il Teatro del Popolo di Castelfiorentino, tenendo fede alla missione di svolgere un’attività poliedrica capace di intrattenere, ma anche di far riflettere, è già pronto per un nuovo, interessante appuntamento. Il prossimo spettacolo (fuori abbonamento), organizzato in collaborazione con A.N.P.I, è in programma Venerdì 26 gennaio alle 21 e si tiene, non a caso, alla vigilia del Giorno della Memoria, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul dramma dell’Olocausto. “Lettere su legno”, di e con Elisabetta Dini, racconta la storia di Guido e Sara, due giovani ragazzi ebrei che si innamorano durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale in una Firenze occupata dal fascismo e dalle leggi antisemite. Raccontano la loro storia attraverso lettere, indirizzate ai loro cari, ricche di sentimenti per la vita, per il tempo che stanno vivendo e delle paure che stanno provando. Una storia struggente che parla di amore, ma anche di speranza in un tempo che sembra lontano da oggi, ma è molto più vicino di quanto si possa immaginare. Uno spaccato di vita comune che viene inghiottito dalla violenza di quegli anni.

Considerando i temi affrontati nello spettacolo, e in linea con lo stretto rapporto che la Fondazione ha stretto con il mondo della scuola, “Lettere su legno” viene proposto, sempre venerdì, ma alle 10, per gli studenti dell’Istituto Enriques di Castelfiorentino.