Lettere e pagine di diario delle adolescenti Ecco come viviamo il nostro tempo libero

Caro diario,

scriviamo a più voci e, mentre i nostri compagni dedicano la loro energia all’organizzazione del calcetto, noi riflettiamo su quanto il tempo libero e lo sport alleggeriscano i conflitti personali. Rosa, Greta, Martina , Matilde, Viola, Gaia, Sara, Ginevra, Lamya, Selma, Xhinevra. Nomi che si incontrano per raccontarsi e raccontare. Ognuna di noi ha scelto il proprio tempo libero e molte lo dedicano allo sport: alla pallavolo che, tra allenamenti e partita occupa quasi tutto lo spazio extrascolastico, al pattinaggio, che rende liberi e veloci, nonostante allenamenti intensi e l’equilibrio sia l’elemento fondamentale. Altro esempio di disciplina sportiva di una di noi è "tessuto aereo", che coinvolge i muscoli e ne rinforza l’elasticità, e che aiuta a essere più determinate e più disponibili verso gli altri. Non manca la tennista, che ammette di dovere al tennis la capacità di decidere da sola. E’ vero però che, può essere sportiva anche colei che ha scelto di "essere libera, nel proprio tempo libero" e di scegliere come riempirlo!. E poi le arti marziali, la difesa personale, la ginnastica artistica. Caro diario cercheremo di vivere al meglio la nostra bella età, di aver cura della nostra persona, ma soprattutto di appartenere a un gruppo, a una società inclusiva.