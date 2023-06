L’Estate Empolese raddoppia "Quest’anno eventi per due mesi" Si comincia dalla Città dei balocchi

Non più un mese ma due. Non più un "Luglio Empolese" ma un’estate intera. Dieci eventi per rilanciare il commercio e tornare a vivere il centro storico e un palinsesto spalmato tra giugno e luglio, pronto a divertire gli empolesi di tutte le età. E’stata presentata la rassegna dell’"Estate Empolese", organizzata dall’associazione per il Centro Storico di Empoli in collaborazione con Confesercenti Empolese Valdelsa e col patrocinio del Comune. Ufficializzate date, eventi e ospiti, si comincia tra due giorni con il primo degli appuntamenti in programma. Sabato 10 c’è "Empoli Città dei Balocchi", una novità targata 2023, un pomeriggio (dalle 15) dedicato ai bambini aspettando lo spettacolo serale del Volo del Ciuco.

Palloncini, racconta storie e zucchero filato ma anche giochi green e un originale cruciverba umano. Il tema medievale sarà il filo conduttore dell’evento nell’ambito del quale i piccoli potranno scoprire giochi antichi. E poi fino al 27 luglio, esibizioni di musica e di danza e acquisti sotto le stelle. "Vogliamo lanciare un segnale forte - dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli e responsabile eventi per l’associazione Centro Storico - Non avevamo le forze, in passato, per investire anche su giugno. Questa estate rappresenta un momento cruciale per le nostre attività. Ci aspettiamo che il pubblico risponda alla grande". Sabato 17 piazza della Vittoria -pronta a contenere fino a 6mila persone - farà da cornice alla nona edizione della "Notte Bianca", un classico dell’estate con musica dal pomeriggio fino a tarda sera. Sul main stage la band emergente locale "Baluba Shake", per uno show a chilometro zero. Il palcoscenico si sposta poi in piazza Matteotti per un "Empoli Beer Fest" in versione extra large: dal 21 al 25 giugno e dal 28 giugno al 2 luglio due week-end di street food e birra. Mentre torna il "Luglio Empolese" con una storia lunga 40 anni (dalle 21 alle 24, martedì e giovedì shopping e intrattenimento per famiglie), c’è attesa anche per "La notte dei calici" il 6 luglio.

In piazza della Vittoria saranno presenti aziende vitivinicole del territorio insieme ai sommelier per far degustare al pubblico le proprie eccellenze. E ancora avanti il 18 luglio con la quinta edizione della "Noche Cubana", musica latino americana ed esibizioni con varie postazioni dislocate in centro. "La pandemia ci ha insegnato - afferma Andrea Taddeini dell’Agenzia Empoli Ramacciotti, sponsor del cartellone di iniziative - che niente può sostituire la condivisione e la voglia di stare insieme. La presenza sul territorio merita di essere valorizzata". "Il format funziona - aggiunge Damiano Bonifiacio, direttore Empoli Chianti Banca - I risultati economici ci sono e fanno di Empoli un comune fiorente".

Ylenia Cecchetti