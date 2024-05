"L’estate dei ragazzi". Proposta dalla Diocesi

Come ogni estate, appena le scuole chiudono i battenti, parrocchie, associazioni e movimenti della nostra diocesi si fanno in quattro per organizzare campi scuola, oratori estivi e vacanze ritiro, offrendo esperienze che testimoniano la ricchezza e il fermento delle nostre realtà ecclesiali, come portatrici di proposte pastorali tagliate su misura sui ragazzi. A partire dalla fine della scuola, per i ragazzi dalle elementari, delle medie e fino alle superiori, molte associazioni – come l’Azione cattolica a Gavinana o il Movimento Shalom a Fivizzano – molte parrocchie nel territorio del Valdarno organizzano molte opportunità. La Caritas propone il progetto "Le 4 del pomeriggio" con le mete: Turchia dal 5 al 12 giugno, Carcere di Padova dal 24 al 30 giugno, Casal di Principe dal 22 al 28 luglio, Albania dal 25 luglio al 2 agosto, Borgo Mezzanone (Fg) dal 27 luglio al 5 agosto. Riferimento: don Armando Zappolini 348 3341104. La arrocchia di Stabbia: oratorio estivo parrocchiale. Riferimento: don Crisostomo Jr. Cielo 328 6042066. Campi solari anche all’Atelier di Fucecchio, dal 10 giugno al 26 luglio per bambini delle scuole elementari.