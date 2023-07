L’esordio è affidato a ’Ne vale la pena’

CASTELFIORENTINO

Sarà “Ne Vale la pena”, interpretato dalla compagnia Passi di Luce (nella foto alcuni attori) ad aprire domani alle 21.15 (replica alle 22.15) la rassegna di teatro all’aperto “L’Ora d’Aria” nei giardini dell’ex Arena (via XX settembre) a Castelfiorentino. La trama di questo primo spettacolo sembra quasi ispirata dal titolo della rassegna. È infatti dedicato ai detenuti del carcere dell’isola di Gorgona, ultima isola-carcere d’Europa, impostata sul lavoro e la riabilitazione dei detenuti, le cui celle rimangono aperte dalle 7 alle 21, e non solo per un’ora d’aria. "Il nostro spettacolo racconta le loro storie, tratte da testi scritti proprio dai detenuti, oltre che dal direttore del carcere”, ha spiegato Elena Verdiani, presidente di Passi di Luce. Promossa da TeatroCastello con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, la rassegna prende il nome dal luogo in cui si teneva prima del Covid (“L’ora d’aria” all’aperto dell’ex carcere mandamentale di Castelfiorentino, in via Tilli) e che per il secondo anno consecutivo si tiene invece nell’ex Arena estiva, che già ospita una rassegna promossa dalla Fondazione del Teatro del Popolo. La rassegna proseguirà poi il 27 luglio con “L’impiccato“ della compagnia Unicorno di Empoli, il 3 Agosto con “I boss della parola“ della compagnia Gat di Castelnuovo e il 10 agosto con “Mandracula“ di TeatroCastello. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito (gradita un offerta).