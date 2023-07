L’emergenza casa I costi sono insostenibili Si cercano alloggi sfitti

L’obiettivo è avere disponibilità di case da dare in affitto a costi sostenibili. Per questo è stato pubblicato un avviso pubblico rivolto ai proprietari di alloggi sfitti presenti nei 15 comuni della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, e disponibili ad avviare trattative per la concessione in affitto a prezzi calmierati.

A pubblicare l’avviso è la cooperativa ’Casae’ di Empoli, che dal 2018 svolge su tutto il territorio attività di reperimento alloggi, mediazione e attivazione di forme di garanzia con i proprietari, per dare una casa ad affitto ’pagabile’ a tutte quelle famiglie che pur avendo condizioni economiche non particolarmente difficili fanno fatica a sostenere i canoni stabiliti dal libero mercato.

L’avviso ha scopo ricognitivo e non impegna i proprietari, che potranno successivamente decidere se avviare le trattative con la cooperativa. L’obiettivo iniziale dell’avviso è piuttosto quello di costruire una mappatura il più possibile aggiornata degli alloggi sfitti presenti sul territorio, in modo da poter avere a disposizione una rete di contatti a cui far riferimento a fronte delle molte richieste di affitto a canone concordato che arrivano ogni giorno alla cooperativa. "Abbiamo deciso, in accordo con le istituzioni locali del territorio, di lanciare questo avviso pubblico perché crediamo sia necessario da un lato censire i molti alloggi sfitti presenti sul nostro territorio, e dall’altro chiamare a raccolta il mondo della proprietà per trovare soluzioni sostenibili per tutti – spiega una nota –. Oggi infatti il problema dell’alloggio non riguarda più solo le fasce di popolazione più fragili: anche sul nostro territorio si stanno moltiplicando i casi di famiglie con uno o due redditi stabili da lavoro dipendente che non riescono a sostenere i canoni di affitto fissati dal mercato". Sono persone e nuclei familiari appartenenti a quello che una volta si sarebbe definito ’ceto medio’, che non hanno i requisiti economici per accedere all’edilizia popolare e che sono costrette ad accollarsi canoni di libero mercato che rischiano di esporle a instabilità economica e sociale.

"Si tratta di un problema per tutta l’economia territoriale: da un lato perché canoni più alti rischiano di lasciare sfitti gli alloggi o di esporli più facilmente a casi di morosità; dall’altra perché queste difficoltà si ripercuotono negativamente sull’economia del territorio – prosegue la nota –. Il nostro ruolo è quello di intermediare con la proprietà per abbassare i canoni di affitto e fornire al tempo stesso una garanzia di regolari pagamenti ai proprietari, in modo che anche loro siano meno esposti al rischio".

I proprietari interessati dovranno compilare il modulo allegato all’avviso, fornendo informazioni preliminari sul numero di vani, le dimensioni totali e la località in cui si trova la casa. Saranno presi in considerazione solo gli immobili a destinazione residenziale che siano in regola con la normativa vigente in materia edilizia, risultino sfitti o affittati con contratti in scadenza entro l’arco di sei mesi e non siano gravati da ipoteche, mutui, o altri vincoli di qualsiasi natura. C’è tempo fino al 24 settembre.