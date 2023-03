Leggere e creare Due laboratori dedicati ai bambini

Bambini protagonisti alla biblioteca Balducci di Montespertoli, dove nell’ambito delle attività di promozione della lettura sarà organizzato "Leggiamo e creiamo un lavoretto insieme", ossia due iniziative dedicate ai più piccoli. Si parte questo pomeriggio alle ore 15 con un laboratorio dal titolo "L’ombrello delle quattro stagioni". Si svolgerà con una lettura a tema e si concluderà con la realizzazione di un ombrello che contenga le 4 stagioni, utilizzando le tecniche di collage. All’incontro possono partecipare bambini dai 3 ai 5 anni. Sabato 15 aprile, sempre dalle 15, sarà invece la volta di "Arcobaleno in bottiglia". La lettura sarà dedicata al tema dell’arcobaleno e saranno realizzati dei veri arcobaleni in piccole bottiglie con l’uso del sale e dei gessetti colorati. In questo caso l’attività è rivolta a bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, da poter effettuare chiamando il numero 0571 600228260. Le due iniziative sono organizzate dal Comune di Montespertoli, in collaborazione con la cooperativa Socioculturale che gestisce alcuni servizi della biblioteca comunale.