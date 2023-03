Leggenda, festival da grandi numeri Oltre ottanta gli appuntamenti

EMPOLI

Partiamo dai numeri, perché quelli di "Leggenda Festival", sono davvero da capogiro. L’edizione 2023 promette oltre 80 appuntamenti distribuiti in quattro giorni dedicati alla cultura, agli incontri, alla lettura itinerante, agli spettacoli e all’ascolto. Bambini, ragazzi e adulti, tutti invitati dall’11 al 14 maggio alla sesta edizione della kermesse che porterà in città 70 tra autori, autrici, compagnie teatrali, formatori e illustratori. E sono ben 124 le classi di ogni ordine e grado del territorio coinvolte nell’iniziativa. Un vero esercito di lettori è pronto ad invadere la città. Inclusività è la parola chiave di "Leggenda Festival 2023", che parlerà di accessibilità e alta leggibilità, con laboratori inediti. Tra le novità infatti, per la prima volta incontri e narrazioni in Lis, la lingua dei segni, per i più piccoli. Non mancheranno poi nomi internazionali e tante collaborazioni prestigiose. Leggenda, insomma, supererà i confini nazionali con presenze pronte ad arricchire la bella rosa di ospiti di altissima qualità. Il tutto nei luoghi storici del Festival come la rinnovata biblioteca comunale Renato Fucini e il Palazzo delle Esposizioni, ma anche in nuove location che saranno svelate nelle prossime settimane.

In città intanto si stanno chiudendo cantieri, mentre altri apriranno. A breve, in piazza del Popolo, sarà inaugurato l’edificio che ospiterà la sezione Ragazzi della biblioteca. Sempre quest’anno aprirà il cantiere del Parco culturale con il teatro civico Il Ferruccio di piazza Guido Guerra. "Nei prossimi anni - ha commentato il sindaco empolese Brenda Barnini - la città vivrà una bellissima primavera in termini culturali. Gli investimenti in atto hanno le caratteristiche per fare di Empoli un polo culturale per l’intera area della Città Metropolitana. E non solo. Leggenda è il fiore all’occhiello della nostra città, il primo fiore di questa primavera. Un evento nato in casa, made in Empoli, che entra nelle famiglie, nelle case, stimolando il senso della curiosità, della lettura, della scoperta e dell’ascolto. Non si celebrano solo i libri e gli autori: il libro è una ‘scusa’ per far partire una relazione con l’altro".

Non mancherà la mostra mercato del libro e poi il teatro con momenti "spettacolari" da vivere in famiglia. Come ha tenuto a precisare il direttore della Fucini, Carlo Ghilli, "Il lavoro in questi anni si è concentrato sullo sviluppo di un Festival che va oltre la lettura. Uno sviluppo che guarda al turismo culturale". Leggenda vola e va oltre Empoli collaborando con le librerie locali, con i servizi educativi, con le scuole primarie, medie e con il liceo pedagogico. Come ogni anno, anche la sesta edizione del Festival sarà anticipata da ‘Aspettando Leggenda’ a cura del Centro Studi Bruno Ciari. Si parte sabato 15 aprile alle 15 al Palazzo delle Esposizioni, con Enrico Galiano che sarà a Empoli per presentare il suo ultimo libro intitolato "Scuola di felicità per eterni ripetenti".

Ylenia Cecchetti