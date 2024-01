Legame con il territorio. Le mani per valorizzarlo

Rappresentare il forte legame di identità che i cittadini nutrono verso il territorio di Montaione. Questo lo scopo dell’iniziativa “Nelle nostre mani“, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con il gruppo fotografico Giglio Rosso di Castelfiorentino. Il progetto prevede la realizzazione di alcune installazioni artistiche, che ritraggono le mani degli stessi cittadini, destinate al capoluogo ed alle frazioni di Montaione. Oltre che la realizzazione di queste opere, sarà creata anche una pubblicazione con tutte le foto scattate. Per partecipare sarà sufficiente presentarsi presso la sala del Consiglio Comunale il 24 e 31 gennaio e il 2 febbraio dalle 15 alle 19, oppure il 27 gennaio e il 3 febbraio in orario 10-12 e 16-18,30. O, in alternativa, qualora impossibilitati in tali giorni, previa prenotazione al numero 320 9063404 o all’indirizzo [email protected], entro e non oltre il 3 febbraio.