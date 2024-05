Lega, Rosetti nuovo consigliere. Subentra al dimissionario Palazzo

La legislatura è ormai giunta al termine, visto che fra circa tre settimane gli elettori saranno chiamati alle urne. Ma c’è comunque stato il tempo per un nuovo ingresso in consiglio comunale: si tratta di Maurizio Rosetti, che da ormai qualche giorno è un nuovo consigliere della Lega. Il neo-eletto, che cinque anni fa fu il nono più votato fra gli aspiranti consiglieri del Carroccio, subentra al dimissionario Eliseo Palazzo. Quest’ultimo ha deciso di fare un passo indietro "per mettersi a disposizione del partito": il suo nome figura infatti nelle liste leghiste sia a Certaldo (a sostegno della candidatura di Lucia Masini) che a Castelfiorentino, a supporto della candidata Susi Giglioli.