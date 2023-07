Lega, "Presto Taser anche a Fucecchio per contrastare la delinquenza"

"Presto l’utilizzo del Taser sarà esteso anche ai Comuni sopra i 20mila abitanti come Fucecchio", sottolinea la Lega con il segretario comunale Marco Cordone. "Tutto ciò in soldoni vuol dire che quanto prima i vigili urbani del distaccamento di Fucecchio, potranno essere dotati di Taser per un miglior contrasto a una delinquenza senza scrupoli che mina fortemente la sicurezza dei cittadini – sottolinea il segretario del Carroccio –: si vedano per esempio i casi eclatanti verificatisi da un anno a questa parte nelle zone collinari delle Cerbaie". Cordone poi rivendica l’operato del suo partito: "Sarà bene ricordare che queste norme sono state fortemente volute nel dibattito parlamentare, soprattutto da Matteo Salvini e dalla Lega", ha precisato Cordone, al termine di una riunione del Carroccio sui temi della sicurezza, svoltasi pochi giorni fa a Fucecchio.