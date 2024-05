Le vite imperfette di donne straordinarie

Storie di donne dimenticate o marginalizzate, raccontate con precisione e ironia, dalla preistoria ai giorni nostri. Questo il tema dell’incontro in programma domani alle 17.30 presso Casa Boccaccio a Certaldo Alto, dove Sandra Landi (nella foto) sarà ospite per presentare il suo libro "Un’altra storia. Biografie imperfette". A dialogare con l’autrice sarà Lucia Serracca. In questo volume Sandra Landi, già nota per il suo lavoro nel campo dell’antropologia culturale e delle scienze sociali, raccoglie le biografie di donne di diverse epoche, dalla preistoria ai giorni nostri. Con una prosa precisa e ironica, Landi dà voce a personaggi come Lucy, l’australopiteco femmina, e Tina Anselmi, prima donna a ricoprire la carica di ministro del lavoro in Italia. L’autrice include figure meno conosciute, come Gemma Donati e Marozia, femme terrible del Medioevo, e conclude con un singolare "Processo a Eva", ispirato da Margherita Hack, che mira a riabilitare la figura della prima donna. Sandra Landi, scrittrice e saggista, ha al suo attivo numerose collaborazioni con le principali case editrici nazionali ed è tradotta in diverse lingue. Il suo impegno nella narrazione delle storie di vita si riflette anche nel suo precedente lavoro, "Ottavia e le altre", parte del progetto "Punte di spillo" contro la violenza sulle donne. L’incontro è aperto al pubblico.