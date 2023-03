“Le vie della fede“ con Diletta Rigoli

Prende il via domani il ciclo di incontri denominato "Le vie della fede" e promosso dall’associazione Sveliamo la Marca, con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino. L’appuntamento è alle 15.30 nell’antica chiesa di Santa Maria della Marca, dove la dottoressa Maria Diletta Rigoli (nella foto) terrà la prima conferenza dal titolo "Mio padre era un arameo errante. Il viaggio nella scrittura e nell’arte come condizione esistenziale". Docente di ebraico e Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica di Firenze, la dottoressa Rigoli è anche coordinatrice di questo progetto, articolato in tre conferenze che affrontano da diverse angolature l’argomento del pellegrinaggio, partendo dalla cultura occidentale che lo ha fatto proprio dopo un processo di rielaborazione. Prossimi incontri il 16 Aprile e il 21 Maggio, che vedranno la presenza di relatori d’eccezione, quali Jacopo Francesco Pecorini, che si occupa di Filosofia, e Lorenzo Ancillotti, musicologo e direttore del Centro Studi Musicali F. Busoni. "A partire dal testo biblico – spiega la dottoressa Rigoli – rifletteremo insieme su come il pellegrinaggio, fenomeno che storicamente ha caratterizzato anche le nostre terre, sia in realtà connaturale alla vita di ogni essere umano, a prescindere dall’opzione di fede".