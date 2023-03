Le terme alla conquista di Parigi La delegazione di Gambassi alla fiera del turismo naturale

Per la Toscana ci sono Saturnia, Casciana Terme, Chianciano e Pistoia. Cosa hanno in comune questo realtà? Le terme. A volare a Parigi in rappresentanza dell’eccellenza dell’Empolese Valdelsa quest’anno è toccato al Comune di Gambassi Terme che grazie al coinvolgimento di Toscana Promozione Turistica e Federterme si è presentata alla platea francese come importate realtà termale sulla Via Francigena.

La location che è stata scelta dagli organizzatori per realizzare questo evento è la prestigiosa “Gallerie Lafayette Paris“, dove nell’ambito di “Destination Nature 2023” il sindaco Paolo Campinoti ha avuto modo di confrontarsi con la stampa e la televisione locali insieme ai colleghi toscani. Un’opportunità davvero molto significativa per promuovere il territorio gambassino, "un grande risultato ottenuto con un lavoro di anni di impegno a sostegno dei progetti delle grandi organizzazioni nazionali e internazionali legate alla promozione termale e della Via Francigena" ha commentato in diretta da Parigi il sindaco del comune valdelsano.

“Destination Nature” è la più importante manifestazione legata al turismo naturalistico che si tiene in Francia, paragonabile all’italiana Bit (Borsa internazionale del turismo che ogni anno si svolge a Milano) e chiuderà i battenti domenica prossima dopo una tre giorni di incontri, panel, discussioni, momenti di condivisione tra Paesi diversi e approfondimenti in ambito turistico. "La nostra è una realtà piccola e piace molto proprio per questo - ha commentato ancora il sindaco Paolo Campinoti - Siamo stati presenti come unica realtà termale della provincia di Firenze, un’occasione importante per rilanciare un certo tipo di offerta turistica sul mercato francese. Un’operazione mai fatta prima, quella di promuovere il turismo natura legato alle terme. Il legame tra lo slow travel, la Francigena e le terme a Gambassi è molto forte".

"Abbiamo avuto l’occasione di parlarne ad una quarantina di riviste specializzate – ha concluso il sindaco Campinoti – per dare più respiro e visibilità alle caratteristiche del nostro territorio. Un premio per tutti gli investimenti che nel corso degli anni sono stati messi in campo e che ci hanno condotto fino al risultato di questi giorni".

Ylenia Cecchetti