Le teorie del complotto sui social

Chi utilizza i social sa che sono sempre più diffuse le teorie complottiste: dal terrapiattismo al finto sbarco sulla Luna, dall’idea che i migranti siano spinti in Europa da criminali con l’intento di sostituire i suoi abitanti con una popolazione multietnica, fino alla negazione della pandemia da Covid. Si tratta di spiegazioni di eventi le cui cause vengono attribuite a gruppi di persone, i cosiddetti "poteri forti", che dovrebbero tramare segretamente contro il bene pubblico.

Alla base del complottismo c’è l’interpretazione di fenomeni complessi, che hanno spiegazioni dimostrate e verificabili, come il risultato di accordi segreti finalizzati a sottomettere la popolazione per scopi politici ed economici. Si tratta sempre di ricostruzioni della realtà poco credibili, non sostenute da prove e quindi non verificabili, eppure, se un tempo erano limitate ad un pubblico ristretto, oggi, con l’avvento della rete, si diffondono rapidamente con gravi conseguenze: prendono di mira minoranze, dividono la società in buoni e cattivi, alimentano il malcontento e la violenza, diffondono sfiducia nelle istituzioni, nella scienza e nella medicina.