Le stragi di mafia Spettacolo al Pacini

Uno spettacolo in memoria dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, del loro coraggio e della loro incessante lotta ad un mostro di cui, negli anni ‘80, si sapeva ancora poco: la mafia. E’ quello in programma stasera alle 18 al teatro Pacini di Fucecchio dal titolo "1992-2023. Le loro idee camminano sulle nostre gambe", a cura di Libera-Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie, in collaborazione con il Comune di Fucecchio e l’associazione Fucecchioèlibera. In scena una serie di letture, monologhi, video e immagini per non dimenticare quella terribile pagina di storia, presentati da Claudio Terreni, referente del Presidio Libera del Comprensorio del Cuoio e della Calzatura. Sul palco del teatro Pacini spazio dunque alle letture di Markeljana Lezemerja, Alessia Balzano, Cassandra Modesto e Michela Talini e ai monologhi di Cassandra Modesto e Arianna Giordani, con accompagnamento musicale di Andrea Marino e gestione tecnica di Andrea Paroli. Ingresso gratuito.