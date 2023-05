Le stragi di mafia del ’92 Spettacolo per ricordare

Quello del prossimo 9 giugno alle 18 al teatro Pacini sarà un appuntamento a teatro carico di significati. Andrà in scena lo spettacolo a cura di Libera-Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie, in collaborazione con il Comune di Fucecchio e l’associazione #Fucecchioèlibera, in memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Una serie di letture, monologhi, video e immagini per non dimenticare. Un momento di riflessione molto importante per tenere alta la memoria sui giorni più drammatici in cui la mafia alzò il tiro contro lo Stato dando il via alla stagione stragista. Conduce Claudio Terreni, referente del Presidio Libera del Comprensorio del Cuoio. Letture di Markeljana Lezemerja, Alessia Balzano, Cassandra Modesto e Michela Talini.

Monologhi di Cassandra Modesto e Arianna Giordani. Accompagnamento musicale di Andrea Marino. Ingresso gratuito.

Maggiori informazioni contattando il numero 340 2938181.