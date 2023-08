Le stazioni nel mirino Dai vandali al degrado Nuove contromisure Porte sbarrate di notte

Da una parte degrado, atti vandalici, aggressioni e spaccio. Dall’altra la richiesta sempre più pressante delle amministrazioni locali di controlli e presidi fissi da parte delle forze dell’ordine. Nel mezzo i cittadini che chiedono l’istallazione massiccia di telecamere di videosorveglianza. "Più occhi elettronici per una maggiore sicurezza". E’ il biglietto da visita delle stazioni dell’Empolese Valdelsa. Il problema riguarda in primis Empoli, con il caso ’piazza don Minzoni’ ormai sotto gli occhi di tutti. A febbraio, una maxi operazione per contrastare criminalità e degrado: un presidio fisso ha visto alternarsi gli uomini del commissariato di Empoli, il reparto Prevenzione crimine Toscana in arrivo da Firenze, la guardia di finanza, i carabinieri, la polfer e la polizia municipale. Ma a che punto siamo? Al punto che il divieto di alcolici, per lo meno in zona stazione, ancora non viene rispettato. E complice il periodo estivo, i controlli mirati sono un po’ diminuiti.

Sulla videosorveglianza, passi avanti sono stati fatti. Come reso noto nei giorni scorsi, il Comune di Empoli ha approvato il potenziamento dell’impianto proprio in zona stazione, piazza don Minzoni, viale San Martino, viale Palestro, via Fabiani e via Curtatone e Montanara. Dieci nuove telecamere per 40mila euro di investimento. E così dai circa 38 dispositivi presenti nel 2014 siamo arrivati oggi ad averne circa 150. Nel mirino dei malintenzionati però c’è un’altra stazione ferroviaria, ed è quella di Montelupo-Capraia. Gli atti vandalici non si contano più: porte distrutte, macchinette obliteratrici rese inutilizzabili e bagni danneggiati. A ogni ripristino, un nuovo episodio. Gli autori, probabilmente, un gruppo di ragazzi minorenni. Per mettere un freno al fenomeno, ecco la contromisura: la stazione chiuderà in orario notturno.

L’avviso c’è già: dalle 23,30 alle 4,45 l’ingresso ai binari sarà serrato. E’ una delle decisioni prese nel corso dell’incontro che i sindaci Paolo Masetti di Montelupo Fiorentino e Alessandro Giunti di Capraia e Limite hanno avuto con i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana e Fs Security (Gruppo FS Italiane). Gli amministratori hanno anche richiesto un maggior presidio da parte delle forze dell’ordine. Intanto Rfi è intervenuta per ripristinare i danni sostituendo la porta della sala d’attesa e finalmente ora si potrà anche timbrare il biglietto. Nell’attesa che venga predisposto un sistema integrato di videosorveglianza in collaborazione con i due comuni - attività, questa, che richiederà non poco tempo a causa dei vincoli che insistono sull’area ferroviaria - l’auspicio è di "garantire sempre più sicurezza in stazione. Abbiamo elaborato una strategia di breve periodo - dicono i due sindaci - che dovrà essere affiancata da una pianificazione che guarda più avanti. Auspichiamo il consolidarsi di una fattiva e operativa collaborazione".

Ylenia Cecchetti