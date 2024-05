Le sfide di Mantellassi: "Priorità alle frazioni e nuova bretella a sud. Così cambierà la città"

Alessio Mantellassi, candidato per il centrosinistra, perché un elettore dovrebbe scegliere lei come sindaco di Empoli?

"Ci sono tre ragioni. Numero uno: abbiamo scritto un programma insieme a 500 persone. Ho sentito altri dire che non lo presenteranno e lo scriveranno solo dopo. Noi lo abbiamo pubblicato un mese fa ed è un programma chiaro, preciso, fattibile. Numero due: non mi sento in imbarazzo nel girare la città in lungo e in largo, gli empolesi non mi hanno visto solo in campagna elettorale. Da 5 anni nel ruolo di presidente del consiglio comunale sono presente nelle frazioni. Numero tre: la visione ambiziosa e coraggiosa. Chi si candida non può solo dire quali sono i problemi ma bisogna anche dare delle soluzioni e delle prospettive. Noi ci siamo fissati dei grandi obiettivi e abbiamo le idee chiare su come finanziarli".

Qual è il punto centrale del suo programma?

"Vogliamo creare una città più vicina alle persone. Il tema dei servizi nelle frazioni è cruciale. Abbiamo proposto 20 chilometri di piste ciclabili in 10 anni, vogliamo investire ancora nel centro, nelle infrastrutture e nella tutelare dell’ambiente con un parco urbano a Santa Maria e un impegno concreto per migliorare la qualità dell’aria. Riassumendo: servizi alla persona, sviluppo delle infrastrutture e rispetto dell’ambiente".

Il primo atto che farà se eletto sindaco?

"Applicherò l’avanzo di bilancio iniziando a fare un investimento sul centro e sulle frazioni. E subito voglio avviare il trasferimento della sede della polizia municipale in piazza don Minzoni. Ma mi faccia aggiungere anche un’altra cosa...".

Prego.

"Voglio chiedere al nostro ufficio tecnico di progettare la strada che da Carraia arriva fino a Ponzano".

Ha già in mente un nome che vorrebbe con sé come assessore?

"Nessun nome. Ma voglio dedicare un assessorato ai progetti delle frazioni per le piccole opere pubbliche nei quartieri. Immagino poi un altro assessorato con delega ai progetti europei. L’idea è realizzare un ’ufficio Europa’ che possa intercettare i fondi europei, non solo quelli legati al Pnrr".

Quale l’obiettivo nei primi cento giorni di mandato?

"Costruire una squadra che sia subito operativa per sviluppare il tema della prossimità e della sicurezza. Puntiamo a ridisegnare alcune piazze a partire da piazza don Minzoni e a favorire la riappropriazione dei parchi pubblici".

Tema rifiuti: come alleggerire la bolletta?

"Empoli deve fare la sua parte riducendo il peso dei rifiuti che vanno in discarica. Il modello Empoli è da proporre a tutti, superiamo l’80% di raccolta differenziata, è un sistema impegnativo ma consente di mandare meno rifiuti in discarica. Conto di ridiscutere anche nel contesto dell’Ato il funzionamento della Taric per il mondo del commercio. Ci sono delle storture che vanno riviste".

Le proposte per la sicurezza?

"Rivendico di essere stato l’unico ad aver avanzato una proposta organica con ’Empoli più bella e sicura’. Bisogna lavorare per il decoro delle piazze, con illuminazione e manutenzione straordinarie come per piazza Matteotti. E poi completare le assunzioni dei vigili come previsto. Con il progetto dei vigili di prossimità possiamo immaginare pattugliamenti a piedi su più turni anche nelle zone periferiche".

Tema sanità e politiche sociali: quali priorità?

"Sulla sanità abbiamo preso una serie di impegni di lotta anche se il tema non compete direttamente ai comuni. È prioritario il completamento del blocco H dell’ospedale e l’organizzazione del distretto di Rozzalupi che ci dicono sia ormai inadatto. E poi ancora: va completata la casa della salute di Empoli est. Serve anche un investimento strutturale per il pronto soccorso che è in sofferenza. Sulle politiche sociali dobbiamo rafforzare il rapporto con la Società della salute. E puntare sulla lotta alla solitudine con tante attività ricreative. Inoltre sarà importante lavorare con la cooperativa casa per il tema degli affitti immaginando strumenti di garanzia".

Capitolo cultura: come rilanciare il territorio?

"Siamo in prossimità dell’apertura del cantiere del nuovo teatro e dovremo prenderci un anno per ridisegnare la cultura della città riflettendo su come crescere e gestire il teatro. Vorrei replicare l’esperienza della mostra su Masolino e innalzare il livello delle proposte magari con uno spazio fisso dedicato alle mostre. Infine per il cinema La Perla vorrei aprire un bando per raccogliere idee e immaginare uno spazio di condivisione e socialità".

Alessandro Pistolesi