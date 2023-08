Le scuole si rifanno il look Nuova copertura alla Vanghetti Manutenzioni a Ponzano

Lavori nelle scuole a poco più di un mese dalla ripresa dell’anno scolastico. L’amministrazione comunale investirà circa 20mila euro per la scuola dell’infanzia di Ponzano, dove sono emerse delle criticità nel sistema di canalizzazione di smaltimento delle acque nere, bianche e meteoriche. Allo stesso tempo, da parte del personale scolastico, è stata avanzata la richiesta di integrare l’impianto idrico-sanitario, mediante l’inserimento di nuovi sanitari. L’intervento proposto è scaturito dall’esigenza di risolvere le criticità relative ai frequenti intasamenti. I pozzetti esistenti saranno sostituiti da due fosse settiche di raccolta degli scarichi dei bagni. Per il collegamento al canale fognario principale, che si trova al di sotto della nuova struttura che unisce i due corpi di fabbrica principali, saranno invece realizzate nuove canalizzazioni con pozzetti di ispezione e sifonature. Visto l’ammaloramento di alcuni pluviali esistenti, saranno sostituiti con nuove calate in alluminio preverniciato. Contestualmente a ciò, sarà modificato uno dei bagni per inserire un lavabo con doccino per le esigenze dei bambini disabili e un lavabo di servizio per il personale scolastico, con le necessarie opere murarie e impiantistiche di allaccio all’impianto idrico esistente.

Alla scuola media Vanghetti, invece, è stato affidato l’appalto relativo ai lavori di rifacimento del manto di copertura alla palestra, al locale impianti e a un altro locale accessorio. L’importo totale del progetto ammonta a 200mila euro e il via ai lavori è previsto nel mese di settembre. L’intervento, il cui progetto esecutivo è stato approvato nel giugno scorso, permetterà di dotare la struttura di una nuova copertura per la palestra, così da rinnovare quella esistente, realizzata nel 1990, ormai vetusta e incapace di arginare le infiltrazioni d’acqua che si verificano in occasione di piogge e temporali. In particolare, l’intervento prevede l’installazione di un nuovo manto di copertura in lamiera di alluminio preverniciato da porsi sopra l’attuale copertura esistente, a ‘protezione’ della palestra e dei relativi servizi. E’ prevista inoltre anche l’impermeabilizzazione dei solai di copertura piani del locale impianti e del locale accessorio, annessi alla palestra. La realizzazione di questa importante opera è finanziata interamente con risorse comunali: lo scorso anno, il Comune di Empoli aveva partecipato con un progetto più ampio a un bando per intercettare risorse da Pnrr, ma la candidatura non era stata accolta.

