Le scuole aderiscono alla campagna nazionale "ioleggoperché"

Anche quest’anno il Comune di Fucecchio, l’istituto comprensivo Fucecchio e il sistema integrato dei servizi per la prima infanzia accolgono la sfida educativa lanciata dalla campagna nazionale #ioleggoperché, la più grande iniziativa italiana di promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori. Dal 4 al 12 novembre è possibile acquistare un libro da donare alle scuole per arricchire le biblioteche scolastiche. Per farlo è sufficiente recarsi in una delle librerie gemellate, acquistare il libro prescelto e indicare la scuola a cui donarlo, con possibilità di lasciare anche una dedica.

Al termine dei nove giorni di manifestazione, le scuole ritireranno presso le librerie i volumi donati dai cittadini e successivamente anche gli editori contribuiranno donando alle biblioteche scolastiche un certo numero di libri. Le biblioteche gemellate in cui poter donare i libri alle scuole sono le seguenti: libreria Blume di Fucecchio e libreria Il Colibrì di Santa Croce.