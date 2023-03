Le Poste a Montagnana Ufficio aperto per 5 giorni

Da domani l’ufficio postale di Montagnana torna aperto a pieno regime ovverosia per cinque giorni la settimana, come avveniva in epoca pre-pandemia. Dopo l’annuncio di Poste Italiane poco prima di Natale, ecco la conferma dal consiglio comunale e ieri anche dal sindaco, Alessio Mugnaini. Montagnana è un’importante frazione di Montespertoli che si trova sul crinale tra Virginio e Pesa, piuttosto popolata e sede anche di importanti attività produttive.

Vi fanno capo anche altre frazioni. Su interrogazione di ‘Progetto Montespertoli’, ecco arrivare la risposta del sindaco Alessio Mugnaini: "Le interlocuzioni tra Comune e Poste Italiane riguardo l’ufficio di Montagnana sono iniziate nel corso del 2020 e hanno portato a numerosa corrispondenza per richiedere l’ampliamento del servizio. Abbiamo anche condiviso con la cittadinanza di Montagnana una raccolta firme che abbiamo inviato a Poste Italiane. Il 23 dicembre 2022 ho ricevuto notizia ufficiale da Poste Italiane che l’ufficio di Montagnana dal 13 marzo riprenderà la propria operatività su cinque giorni settimanali, in questo modo avrà un servizio adeguato alla tipologia di ufficio di prossimità e al numero di utenti".

"Per quanto riguarda la dipendenza dell’ufficio dalla sede di San Casciano – ha aggiunto il sindaco – faremo un approfondimento insieme a Poste Italiane". Questa circostanza secondo ‘Progetto’ darebbe luogo ad alcuni disagi "per il disbrigo di alcune pratiche per cui ci si deve recare a San Casciano". L’ufficio postale di Montagnana, lungo la via Volterrana, - spiegano i consiglieri di ‘Progetto Montespertoli’ - è facilmente accessibile e fruibile anche dalle limitrofe frazioni di Baccaiano, San Quirico, Montegufoni, Anselmo. Per tanto tempo è stato aperto solo nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì "creando innumerevoli disagi agli utenti, sia in relazione all’attesa per svolgere operazioni, (che data la ridotta dimensione dell’ufficio avviene in sede stradale antistante), sia in relazione a questioni di ordine pratico come esempio il ritiro di raccomandate".

Proprio sul ritiro delle lettere raccomandate sono stati registrati i disagi maggiori. Dal disco verde di Poste Italiane a dicembre scorso, alla conferma del consiglio sino al "sì" di ieri del sindaco Alessio Mugnaini: da domani per Montagnana e le frazioni limitrofe finalmente una ventata di… normalità.

Andrea Ciappi