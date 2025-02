Le polemiche dopo la tempesta. Il Teatro Pacini riapre a metà: "Chiarire cosa non ha funzionato"

Il maltempo della scorsa settimana ha messo fuori uso il piano terra del teatro Pacini. E’ stata la canalizzazione delle acque a fare cilecca e allagare il bar, la saletta incontri, il foyer e tutti i locali di servizio adiacenti. Acqua che ha inzuppato e travolto gli arredi e tutto il resto. E che ancora, dopo giorni, non rende possibile la riapertura delle attività in quelle stanze. Questo è quello che è successo. I danni sono importanti. Può riprendere invece tutta l’attività che si svolge al primo piano che era stato vietato – in via precauzionale – per effettuare una verifica complessiva su tutta la struttura. Da venerdì 21 febbraio riparte la programmazione del cinema, mentre la stagione di prosa, come da cartellone, ripartirà sabato 15 marzo con lo spettacolo in programma.

I primi interventi, destinati a rendere la struttura di nuovo agibile al pubblico – spiega una nota dell’amministrazione comunale – hanno permesso la riapertura della sala cinematografica al primo piano, mentre resta ancora chiusa, appunto, la zona bar al piano terra. Nel frattempo, prosegue il lavoro dei tecnici e degli uffici competenti per valutare e programmare gli interventi strutturali che permetteranno la completa riapertura del teatro. Non ci sono date certe, al momento. Su quanto accaduto, non mancano alcune polemiche. Vittorio Picchianti, capogruppo di Fratelli d’Italia, annuncia: "Presenterò un’interrogazione al sindaco Emma Donnini e alla giunta chiedendo di riferire e fare piena chiarezza su quanto accaduto. E’ vero che è piovuto molto, è indiscutibile che si è trattato di una fase di maltempo importante, ma è anche vero che siamo in presenza di una struttura nuova, di recente realizzazione e la comunità deve sapere cosa non ha funzionato e perchè è successo".

"Incomprensibile, peraltro, anche le poche informazioni che l’amministrazione ha fatto filtrare su quanto accaduto – aggiunge Picchianti –. Il Teatro Pacini è una struttura importante per Fucecchio e per un vasto territorio, è punto di riferimento della vita sociale e culturale, svolge un ruolo di primo piano: c’è il pubblico interesse a sapere quali sono state le cause, o anche quali sono quelle ipotizzate al momento. Ed a specificare i danni che la struttura ha riportato". L’interrogazione verrà depositata nei prossimi giorni.

Carlo Baroni