Le Pietre d’inciampo per tre deportati empolesi

La strada per la Memoria continua. E un percorso di valorizzazione e promozione che va avanti da tempo e che trova nella posa delle pietre d’inciampo uno dei momenti più importanti e significativi. Questa cerimonia oggi avverrà ad Avane. Guido Brotini, Pietro Michelini e Pietro Maestrelli finalmente ‘torneranno’ a casa. Stamani alle 10, si svolgerà l’iniziativa con ritrovo e cerimonia in piazza della Chiesa per proseguire ai numeri civici delle abitazioni dove saranno collocate le pietre alla memoria.

Saranno presenti Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale di Empoli con delega alla cultura della memoria e alla partecipazione, Roberto Bagnoli, presidente Aned Empolese Valdelsa. Saranno con loro gli studenti dell’istituto superiore ‘Il Pontormo’ di Empoli che hanno lavorato sul percorso delle pietre d’inciampo con gli educatori della cooperativa Meta la quale si occupa della formazione finanziata da Unicoop Firenze. Le pietre d’inciampo e la loro messa in opera sono a carico del Comune di Empoli. Non mancheranno inoltre – spiega una nota – le associazioni del territorio comunale e le bambine e i bambini delle scuole primarie ‘Galileo Galilei’ di Avane e ‘Michelangelo’ di Santa Maria.

Le pietre d’inciampo verranno incastonate in via di Avane 38 in memoria di Guido Brotini, in via di Avane 50 in memoria di Pietro Michelini e in via delle Corti 6 in memoria di Pietro Maestrelli. Ecco cosa riportando le incisioni sulle pietre: Brotini Guido, nato il 14-11-1899 a Empoli e morto ad Ebensee; Michelini Pietro, nato a Vinci il 27-6-1907 e morto a Mauthausen; Maestrelli Pietro, nato a Empoli il 3-10-1876 e morto a Mauthausen. Oggi, per tutti loro, di fatto si tratta di un ritorno nella loro terra.