Le patologie di coppia in “Primo amore“

MONTELUPO FIORENTINO

Giovedì prossimo alle 21 al Mmab di Montelupo è prevista la proiezione del film “Primo amore”, in collaborazione con l’Associazione Mignon, per la regia di Matteo Garrone. Si tratta di una storia che parla di rapporti di coppia in modo profondo e realistico, estremizzato per mettere in evidenza le dinamiche patologiche che possono instaurarsi in una coppia, facendo insorgere così una violenza di genere subdola e feroce, che passa dalla subordinazione per arrivare al corpo, luogo principe dell’esercizio di un potere sbilanciato e pericoloso. Il film è tratto dal romanzo autobiografico “Il cacciatore di anoressiche” di Marco Mariolini. È necessaria la prenotazioni su Eventbrite.

Il film fa parte della rassegna “Declinazioni femminili“, che il Comune di Montelupo ogni anno organizza per portare l’attenzione della propria comunità sulle questioni di genere.

L’amministrazione da anni promuove incontri e attività che ruotano intorno alle questioni di genere, alla promozione dei servizi rivolti alle donne, ad una riflessione approfondita su temi quali la salute, il lavoro, i diritti. Per questo mese di novembre è stato infatti pensato un calendario di incontri che cerca di affrontare in maniera trasversale diversi aspetti, con appuntamenti anche di carattere più culturale che possano avvicinare un pubblico eterogeneo.