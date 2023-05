Le parrocchie si incontrano per il Sinodo

Verso il primo documento condiviso del Sinodo della Chiesa di Pistoia, elaborato dalle diverse comunità parrocchiali della Diocesi comprese quindi quelle di Vinci e di Capraia e Limite. Rappresentanti di queste comunità (400 in tutto il territorio diocesano) si sono ritrovati ieri per la relazione di questa prima fase che sarà poi sottoposta al Vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli. I luoghi delle riunioni che riguardano la patria di Leonardo e il Limitese: a Casalguidi vicariati di Casalguidi, Bottegone, Lamporecchio, Vinci; Poggio a Caiano (Parrocchia di Santa Maria del Rosario): vicariati di Poggio-Carmignano, Quarrata, Vignole, Limite sull’Arno. E’ il terzo momento di assemblea dopo quella generale presso il Santuario di Valdibrana dello scorso 14 aprile e la prima sessione territoriale dei circoli minori svoltasi il 26 aprile.

Tutti gli interventi, che saranno messi a disposizione dei sinodali e pubblicati negli atti del Sinodo, partono dall’Instrumentum laboris - testo base degli incontri - e serviranno a orientare la riscrittura del testo finale della prima sessione sinodale in un elaborato che sarà discusso, modificato e approvato, dall’assemblea generale per poi essere consegnato al Vescovo. Quello in corso è il primo Sinodo della Chiesa di Pistoia dal lontano 1935, e le parrocchie della zona nord dell’Empolese Valdelsa sono impegnate a fondo in questa esperienza. Il Sinodo ora è entrato nel vivo e il resoconto degli incontri precedenti è decisamente positivo.

A.C.