Le opere di tre artiste creano ’Ritmi’

CAPRAIA E LIMITE

“Ritmi“, questo il titolo della mostra personale di tre socie del gruppo culturale Fornace Pasquinucci che domani alle 16.30 sarà inaugurata proprio presso i locali della Fornace Pasquinucci a Capraia Fiorentina. Le protagoniste sono Lucia Pretto, ceramista di Vaiano (Prato), che manifesta la sua fantasiosa arte con opere in creta e Francesca Santomauro e Marta Martini di Empoli che, legate dalla stessa sensibilità artistica, arte, design, artigianato, propongono opere metalliche in rame e in argento, con imprevedibili cromie. Il critico d’arte Elisabetta Leporelli, che presenta la mostra, commenta così l’esposizione: "tre artiste che hanno scoperto il piacere di lavorare insieme, affini, proiettate a definire il mondo che ci circonda con parole comuni e soprattutto sentimenti condivisi. La natura le attira e le commuove. Le mattonelle e le pareti di creta sono figlie dirette della natura. Un ritmo speciale, evidenziato dai materiali che emergono dalle lastre metalliche, protesi verso lo spettatore, pervade tutte le opere a ricordare il fremito della materia viva".

"Una mostra che susciterà interesse e sicuramente stupirà i visitatori" afferma la presidente del gruppo. La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite, sarà visitabile dal 17 febbraio al 3 marzo, dal giovedì alla domenica, dalle 16.30 alle 19.30.