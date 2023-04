Le opere di Leonardo proiettate sulla facciata del Castello dei Guidi

Uno spettacolo di luci per omaggiare due dei grandi capolavori di Leonardo. Tornano le proiezioni sul castello dei Conti Guidi, sede del Museo Leonardiano. Le luci - che si inseriscono nel quadro delle celebrazioni leonardiane - sono state fatte installare dal Comune con il contributo di Toscana Energia. Così, fino al 15 settembre, la "Dama con l’ermellino" si potrà apprezzare sulla torre del Castello dei Conti Guidi. Naso all’insù anche per la "Vite aerea" leonardiana, proiettata sulla facciata del castello (si tratta del modello della collezione del Museo Leonardiano, che festeggia i 70 anni). "Un modo per animare Vinci durante le notti primaverili ed estive - dice Sara Iallorenzi, vicesindaco con delega alla Cultura - rendendola ancora più suggestiva. I visitatori potranno beneficiare della straordinaria offerta culturale ma anche dello spettacolo delle proiezioni".