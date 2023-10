"Le nuove vie e rotatorie portino i nomi dei Presidenti"

"Come partito politico Empoli in Azione, siamo profondamente amareggiati e preoccupati per quello che è avvenuto in Consiglio comunale a Lucca, dove la proposta di intitolare una via al Presidente della Repubblica Sandro Pertini è stata respinta". Partendo da questa considerazione, il portavoce di Empoli in Azione, Luca Ferrara, vuole chiedere all’amministrazione empolese "di prevedere nella creazione di nuove vie, rotonde e piazze di intitolarle ai passati Presidenti della nostra Repubblica. Allo stesso modo chiediamo che tramite accordi con le scuole del Circondario vengano intrapresi degli incontri con gli studenti per far conoscere la storia dei nostri Presidenti partendo da Enrico De Nicola e anche che tramite contatti con l’Ufficio storico del Quirinale, vengano organizzati incontri aperti alla cittadinanza relativi alle figure dei Presidenti della Repubblica, dalla data di fondazione alla Presidenza di Giorgio Napolitano".